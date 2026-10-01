SON DAKİKA… Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba detayı: İstekleri bitmiyor...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Mart 2026 tarihinde belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 4 şirkete ait toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. Dosyalar, incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda, 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında usulsüzlük tespit edildiği ve toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 lira 47 kuruş olduğu belirtildi. Raporda, bazı şartnamelerin belirli marka ve modellere yönelik hazırlandığı, rekabeti sınırlayan uygulamalara başvurulduğu, ihale yöntemiyle yapılması gereken bazı alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği ve limitlerin üzerinde doğrudan temin işlemleri yapıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
'34 FİRMA SAHİBİ İMZA VE KAŞELERİ REDDETTİ'
Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 314 dosya üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 51 firma sahibinin ifadesine başvurulduğu, bunlardan 34'ünün ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettiği belirtildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan bilgi sahibi ve tanık ifadelerinde ise bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet hazırlıklarında usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği yönünde iddialara yer verildi.
Bu kapsamda HTS ve MASAK incelemelerinin de gerçekleştirildiği, 5 şüpheli hakkında CMK'nın 135. maddesi kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulandığı aktarıldı.
SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ DEHŞETİ: ALEYHTE KONUŞANLARI DARP EDİP DAĞA KALDIRDILAR
Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık ve bilgi sahibi ifadeleri, belediyedeki skandalın boyutunun sadece mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadığını, organize bir şiddet ve tehdit mekanizmasına dönüştüğünü ortaya koydu. Dosyaya yansıyan ifadelere göre; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın talimatları doğrultusunda hareket eden Vahap Seçer'in amcasının oğlu Taner Seçer ile Berat, Kadir, Ümit ve Bayram isimli şahısların adeta bir silahlı suç örgütü gibi davrandıkları belirlendi. Söz konusu şahısların; belediye başkanı ve özel kalem müdürü aleyhine konuşan ya da belediyenin faaliyetlerine müdahale eden kişileri belediye binası dışına zorla çıkardıkları, darp ettikleri, silahla tehdit ettikleri ve zorla araçlara bindirerek dağa kaldırdıkları resmi kayıtlara geçti.
Organize şiddet iddiaları bununla da sınırlı kalmadı.
MOTOSİKLETLİ ÇETE KURMUŞ
Soruşturmanın Mezitli ayağında, 4-5 Eylül 2026 tarihlerinde Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli şahıslarca kurşunlanması olayında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in eylemlerin azmettiricisi olduğu tespit edildi. Mağdur iş insanlarının, Tuncer'in kendileri hakkında "vurdururum" şeklinde açık tehditlerde bulunduğunu soruşturma makamlarına aktardığı öğrenildi.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer
'MEZİTLİ VE YENİŞEHİR DOSYALARINDA DA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR'
Soruşturmanın yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadığı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik ayrı soruşturmalarda da incelemelerin sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL olduğu ileri sürüldü. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise belediye soruşturmasından ayrı olarak, husumetli olduğu ileri sürülen kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu iddiasıyla "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında silahlı saldırı düzenlendiği belirtilen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile bir medya kuruluşunun da bulunduğu ileri sürüldü.
'YENİ BELGELER DE İNCELENİYOR'
Soruşturma kapsamında belediyelerin iştirak şirketleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile farklı ihale ve doğrudan temin işlemlerinin de mercek altına alındığı bildirildi. Kamu İhale Kurumu ve belediyelerden temin edilen yeni belgelerin bilirkişi incelemesine gönderilmesine yönelik işlemlerin sürdüğü, para hareketleri ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespitine ilişkin incelemelerin de devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın, kamu zararının kapsamının belirlenmesi, ihale ve doğrudan temin süreçlerinde sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi ve varsa suçtan elde edildiği değerlendirilen ekonomik değerlerin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
ARAÇ, ALTIN VE MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ'
Mersin'de Mezitli Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dosyaya giren ifadeler dikkat çekti. Bir iş insanının beyanlarında, hak ediş ödemeleri karşılığında araç, 1 kilogram külçe altın ve milyonlarca lira nakit para talep edildiği, bazı kişilerin özel şirketlerde çalışmadıkları halde SGK'lı gösterildiği ve belediyeden iş alan firmalardan çeşitli ödemeler istendiği ileri sürüldü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli Belediyesi hakkında yürütülen 2026/37729 sayılı soruşturma kapsamında müşteki, tanık, gizli tanık ve şüpheli ifadeleri alınırken, MASAK ve HTS analizleri, iletişim tespit kayıtları, fiziki takip tutanakları ile kurumlar arasındaki yazışmaların da dosyaya kazandırıldığı bildirildi.
Soruşturma dosyasına giren ve Başar Erdem'e ait olduğu belirtilen ifadelerde, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in göreve gelmesinin ardından belediyeden alınan ihale ve doğrudan temin işlerine ilişkin hakedişlerin ödenmesi konusunda çeşitli taleplerle karşılaştığı iddia edildi.
'HAK EDİŞ KARŞILIĞINDA AUDİ A6 İDDİASI'
Erdem, ifadesinde hak edişlerinin ödenmesi konusunda yaşadığı sorunların ardından bazı belediye yöneticileri ve ortak tanıdıklar aracılığıyla Tuncer ile görüştüğünü öne sürdü.
Bu görüşmelerin ardından araç kiralama ihalesinden doğan hakedişlerin ödenmesi karşılığında Tuncer'in kullanımına Audi A6 marka bir araç verilmesinin istendiğini iddia eden Erdem, 33 AST 006 plakalı aracın satın alınması için 1 milyon 500 bin TL ödeme yaptığını, ayrıca 2 milyon TL kredi kullandığını ve aracın Tuncer'in kullanımına teslim edildiğini beyan etti. Erdem ayrıca aracın yakıt giderlerini de uzun süre kendisinin karşıladığını ileri sürdü.
'1 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN İSTENDİ İDDİASI'
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri ise 2025 yılı yemek ihalesine ilişkin hakediş ödemeleriyle ilgili oldu.
Başar Erdem, ifadesinde 1 kilogram külçe altın talep edildiğini, altını bir kuyumcudan satın aldığını ve iddiasına göre Tuncer'in yönlendirmesi doğrultusunda Zeki Birkan Kınay'a teslim ettiğini söyledi. Erdem ayrıca kendisinden 8 milyon TL nakit para istendiğini, paranın verilmemesi halinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin ve belediyeye giremeyeceğinin kendisine bildirildiğini iddia etti. İfadesine göre Erdem, Eylül 2024'te bir kuyumcudan temin edilen 8 milyon TL'yi Kubilay Özsoy'a teslim etti. Özsoy'un daha sonra parayı, Tuncer için GAMA Konutları'nda satın alındığı belirtilen villanın eski sahiplerine elden verdiğini kendisine söylediğini aktardı.
'BELEDİYEDE ÇALIŞANLARA ÖZEL ŞİRKETLERDEN MAAŞ İDDİASI'
Soruşturma dosyasındaki beyanlarda, belediyede görev yapan bazı kişilerin özel şirketlerde fiilen çalışmadıkları halde SGK'lı gösterildikleri de ileri sürüldü. Erdem, Mustafa B. isimli kişinin kendi şirketinde aylık 30 bin TL maaşla SGK'lı gösterildiğini, ancak şirkette fiilen çalışmadığını iddia etti. Benzer şekilde Hatice S. isimli kişinin de yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şirketinde fiilen çalışmadan SGK'lı gösterildiğini öne süren Erdem, işten çıkarılmasının ardından yeniden işe alınması yönünde kendisine talepte bulunulduğunu beyan etti. Aynı süreçte 33 AYZ 508 plakalı belediye dağıtım aracının da kendi şirketi üzerine devredildiğini ifade etti.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit
'HAK EDİŞ İÇİN AYLIK 50 BİN TL'
Erdem'in soruşturma makamlarına verdiği belirtilen ifadede, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin kendisini arayarak hakedişlerini alabilmesi için Ahmet Serkan Tuncer'in danışmanı Ali Ülkü'ye aylık 50 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediği iddiası da yer aldı. Söz konusu ödemelerin bir kuyumcu üzerinden düzenli olarak yapıldığı ve son aya kadar devam ettiği ileri sürüldü.
'SİYASİ PARTİYE 300 BİN TL GÖNDERİLDİ'
Dosyadaki bir diğer iddia ise 300 bin TL'lik ödeme oldu. Erdem, Ahmet Serkan Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner tarafından bir siyasi partinin Gülnar veya Aydıncık ilçe teşkilatına 300 bin TL gönderilmesinin istendiğini ileri sürdü. İfadesine göre Erdem, parayı nakit olarak çekerek belediye çalışanı Günay Bahçe'ye teslim etti. Paranın daha sonra Bahçe'nin banka hesabından ilgili ilçe teşkilatına gönderildiğini iddia etti.
"ALİ VE VELİ'NİN İSTEKLERİ BİTMİYOR"
Erdem'in ifadesinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP eski Mersin Milletvekili Veli Ağbaba'nın isimleri de geçti. Erdem, para ve menfaat talepleri nedeniyle zarar ettiğini Tuncer'e söylediğinde, Tuncer'in kendisine "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" şeklinde bir ifade kullandığını, bununla Başarır ve Ağbaba'nın kastedildiğini düşündüğünü beyan etti.
Erdem ayrıca 2024 yılında Ali Mahir Başarır ile Ahmet Serkan Tuncer'in bulunduğu bir görüşmeye ilişkin iddialarda bulundu. Bu bölümde yer alan ifadeler, soruşturma dosyasındaki tek kişinin beyanları niteliğinde olup, ilgili kişiler açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken iddialar olarak yer alıyor.
'SPOR KULÜBÜ İÇİN FİRMALARDAN PARA TALEBİ'
Ekim 2025'te belediyeden iş alan firmalardan Mezitli33 Spor Kulübü etkinliği için bilet alınmasının istendiğini öne süren Erdem, bu talebi kabul etmediğini ancak daha sonra kulübün deplasman giderleri için kendisinden 50 bin TL nakit para istendiğini ve bu parayı verdiğini beyan etti.
'5 MİLYON TL HAK EDİŞTEN SONRA YENİDEN PARA İSTENDİ'
Erdem'in dosyaya giren ifadesinde, operasyon öncesinde Tuncer'in kendisini FaceTime üzerinden aradığı ve bir organizasyon firmasına 5 milyon TL hakediş ödemesi yapıldığını söylediği iddiası da yer aldı. Erdem, söz konusu firmadan kendisine para geleceğinin bilindiğinin ifade edildiğini ve kendisinden yeniden para talep edildiğini, ancak bu talebe herhangi bir ödeme yapmadığını beyan etti.
'SİLAHLI SALDIRI DOSYASI DA SORUŞTURMADA'
Mezitli Belediyesi soruşturmasından ayrı yürütülen bir başka soruşturmada ise 4 Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin, 5 Eylül 2026'da ise Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanması olayları incelendi. Saldırıları gerçekleştirdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanarak tutuklandığı, soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer'in saldırıların azmettiricisi olduğuna ilişkin tespit bulunduğu ileri sürüldü. Başar Erdem de ifadesinde Tuncer'in kendisi hakkında "vurdururum" şeklinde söz söylediğini duyduğunu iddia etti.
'DOSYADA MASAK, HTS VE BANKA HAREKETLERİ İNCELENİYOR'
Soruşturma kapsamında, ihale ve hakediş dosyalarının yanı sıra MASAK verileri, HTS kayıtları, iletişim tespitleri, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, SGK kayıtları ve araç devirlerinin incelendiği bildirildi.
Başsavcılık koordinesindeki soruşturmanın hakediş ödemeleri karşılığında menfaat sağlandığı iddialarının, özel şirketler üzerinden fiili olmayan istihdam oluşturulduğu yönündeki beyanların, belediyeden iş alan firmalardan ödeme talep edildiği iddialarının ve silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen ilişkilerin aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi, ihale ve doğrudan temin süreçlerinin incelenmesi, varsa kamu zararının belirlenmesi ve şüpheliler arasındaki mali ve iletişim bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.