SON DAKİKA… Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba detayı: İstekleri bitmiyor...

'34 FİRMA SAHİBİ İMZA VE KAŞELERİ REDDETTİ'

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 314 dosya üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 51 firma sahibinin ifadesine başvurulduğu, bunlardan 34'ünün ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettiği belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan bilgi sahibi ve tanık ifadelerinde ise bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet hazırlıklarında usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği yönünde iddialara yer verildi.

Bu kapsamda HTS ve MASAK incelemelerinin de gerçekleştirildiği, 5 şüpheli hakkında CMK'nın 135. maddesi kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulandığı aktarıldı.