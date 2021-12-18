SON DAKİKA! Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyinin yükseklerinde, Ege'nin iç bölgelerinde, kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına beklendiğini bildirdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji ayrıca, kar yağması beklenen illeri de hava durumu raporunda paylaştı. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.