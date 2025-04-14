SON DAKİKA | Meteoroloji’den 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kar ve zirai don alarmı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.