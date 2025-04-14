SON DAKİKA | Meteoroloji’den 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kar ve zirai don alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda; 27 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kar yağışının yanı sıra zirai don riski için uyarı yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile K.Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum, Bayburt ve Hakkari il geneli ile Erzincan doğu, Kars'ın batı, Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı raporda, 27 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde ise zirai don riskine karşı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İşte o iller:
Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari,
Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde,