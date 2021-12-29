SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Kırmızı’ kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...

Antalya'da bu akşamdan itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde yağışların aşırı şiddetli olacağını bildirerek, 'Kırmızı' kodlu uyarı yayınladı. Uyarının ardından Valilik 3 ilçede okulları tatil etti. Kemer, Kumluca ve Finike'de yağışların metrekareye 300 kilo olarak düşeceği tahmin ediliyor. Antalya merkezde ise 200 kiloya yakın yağışın düşmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...
KIRMIZI ALARM! 300 KİLO YAĞIŞ DÜŞECEK!
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın güneydoğu yönünden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.
KIRMIZI KOD İLE UYARI: OKULLAR TATİL EDİLDİ
Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.
Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.