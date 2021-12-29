SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Kırmızı’ kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...

Antalya'da bu akşamdan itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde yağışların aşırı şiddetli olacağını bildirerek, 'Kırmızı' kodlu uyarı yayınladı. Uyarının ardından Valilik 3 ilçede okulları tatil etti. Kemer, Kumluca ve Finike'de yağışların metrekareye 300 kilo olarak düşeceği tahmin ediliyor. Antalya merkezde ise 200 kiloya yakın yağışın düşmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...