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Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:13

Son dakika || Meteoroloji'den uyarı: Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

AA
Son dakika || Meteoroloji’den uyarı: Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün çok sayıda şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Son dakika || Meteoroloji'den uyarı: Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
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