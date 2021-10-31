Son dakika || Meteoroloji’den uyarı: Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.