SON DAKİKA | Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianame kapsamında 5 suça sürüklenen çocuğun yargılanmasına Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde başlandı.



KARAR AÇIKLANDI

Duruşmaya Minguzzi ailesi katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada suça sürüklenen çocukların savunmasının alınmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme diğer 4 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verdi.