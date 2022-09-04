Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatları indirim müjdesiyle gündemde! Mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.9.2022 07:00

SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatları indirim müjdesiyle gündemde! Mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika benzin haberi ile araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşandı. Brent petrole paralel olarak artışa geçen akaryakıt ve benzin fiyatları, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte düşüş seyrini yakalamıştı. Son günlerde benzine indirim müjdesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Peki, Mazot, motorin, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül benzin ve motorin fiyatları

SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatları indirim müjdesiyle gündemde! Mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorin ve benzin fiyatları için beklenen indirim pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında 2022 yılının başından beri yaşanan artış seyri son dönemde ivme kaybetti. Global piyasalardaki petrol fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak mazot ve benzin fiyatı indirim haberleriyle gündem konusu oldu. Peki bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül 2022 benzin ve motorin fiyatları!

BENZİN LİTRE FİYATINA 1,51 TL İNDİRİM!

Petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde geçtiğimiz günlere son olarak 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul'da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL'ye indi.

Benzinin litresi Haziran'da 27,50 TL'yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar en son 5 Mart 2022'de 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.

Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL'lik indirimle beraber 24,51 TL'ye geriledi. Bu indirimle birlikte motorin fiyatı Haziran başındaki seviyeye indi.

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.

İZMİR BENZİN FİYATLARI

İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.

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