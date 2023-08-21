Son dakika: Muğla Marmaris’te korkutan deprem: Aydın ve İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "21.08.2023 günü saat 18.45 sıralarında Marmaris İlçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 19.00 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.