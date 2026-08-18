SON DAKİKA | Muğla’da tur otobüsü TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA | Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı tur otobüsü, önünde seyreden TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi.