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Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:16 Son Güncelleme: 18.08.2026 10:18

SON DAKİKA | Muğla'da tur otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA | Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsü, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Muğla’da tur otobüsü TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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SON DAKİKA | Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı tur otobüsü, önünde seyreden TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MUĞLA #MİLAS

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SON DAKİKA | Muğla'da tur otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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