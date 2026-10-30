SON DAKİKA… Mühürlenen pavyonların yerine müze geliyor! Yıkım başladı: Louvre Müzesi örnek alınacak!

LOUVRE MODELİ ÖRNEK ALINACAK

Projenin müzecilik vizyonunda, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin modelinin örnek alınacağı belirtildi. Yapılaşma ve çevre düzenlemelerinin ise Ankara'nın tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin kimliğiyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ulus ve Çankırı Caddesi hattında hayata geçirilmesi öngörülen dönüşümle, bölgenin yalnızca fiziksel görünümünün değil, kültürel ve turistik işlevinin de yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor. Yıkım ve ihya çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara'nın tarihi merkezinin yeni bir kültür ve turizm güzergâhına dönüştürülmesi amaçlanıyor.