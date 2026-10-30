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Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:23 Son Güncelleme: 30.10.2026 10:32

SON DAKİKA… Mühürlenen pavyonların yerine müze geliyor! Yıkım başladı: Louvre Müzesi örnek alınacak!

SON DAKİKA… Ankara’da pavyonların mühürlendiği “Ailem Güvende” operasyonunu SABAH’ın gündeme getirmesinin ardından, Ulus ve Çankırı Caddesi hattındaki eğlence mekânlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mevzuata aykırı olduğu belirtilen yapılar için yıkım kararı alınırken, bölgenin tarihi kimliğine uygun kapsamlı bir dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında yeni müzeler, modern oteller ve Polis Evi yapılması, tarihi yapıların ise restore edilmesi öngörülüyor. Projenin müzecilik vizyonunda, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nin modelinin örnek alınacağı belirtildi.

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SON DAKİKA… Mühürlenen pavyonların yerine müze geliyor! Yıkım başladı: Louvre Müzesi örnek alınacak!
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SON DAKİKA… Ankara'da eğlence mekânlarına yönelik yürütülen işlemlerin ardından, kentin tarihi merkezlerinden Ulus ve Çankırı Caddesi hattında yeni bir süreç başlıyor. Bölgede yürürlükteki mevzuata uygun olmadığı belirtilen eğlence mekânları hakkında yasal sürecin tamamlandığı ve söz konusu yapılar için resmi yıkım kararı alındığı bildirildi.

SABAH O MEKANLARI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Ankara'da daha önce kamuoyunun gündemine gelen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında pavyonlar mühürlenmişti. Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocukların istismarına yönelik faaliyet iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında mühürlenen mekânlar dikkat çekmişti. SABAH o mekanları görüntüleyerek gündeme getirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ulus ve Çankırı Caddesi çevresindeki eğlence mekânlarıyla ilgili alınan yıkım kararı da bölgenin geleceğine yönelik yeni bir süreci beraberinde getirdi.

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ULUS'UN TARİHİ DOKUSU KORUNACAK

Yıkım işlemlerinin ardından bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm ve ihya çalışmasının başlatılması planlanıyor. Proje kapsamında mevzuata aykırı yapıların ortadan kaldırılması, tarihi yapıların restore edilmesi ve bölgenin kültürel kimliğini öne çıkaracak yeni yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar çerçevesinde modern otellerin, Polis Evi'nin ve yeni müzelerin inşa edilmesi öngörülüyor. Yapılacak yatırımların, oluşturulacak Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirilmesi ve Ulus'un tarihi mirasının yeniden ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

LOUVRE MODELİ ÖRNEK ALINACAK

Projenin müzecilik vizyonunda, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin modelinin örnek alınacağı belirtildi. Yapılaşma ve çevre düzenlemelerinin ise Ankara'nın tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin kimliğiyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ulus ve Çankırı Caddesi hattında hayata geçirilmesi öngörülen dönüşümle, bölgenin yalnızca fiziksel görünümünün değil, kültürel ve turistik işlevinin de yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor. Yıkım ve ihya çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara'nın tarihi merkezinin yeni bir kültür ve turizm güzergâhına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

#ANKARA #LOUVRE MÜZESİ #PARİS #FRANSA #SABAH #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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