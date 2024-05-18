Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI: 108.dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.5.2024 10:11

SON DAKİKA ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI: 108.dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı

Son dakika Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 108. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar “ÖGG sınav sonuçları” araştırması yaparken son dakika duyurusuyla sınav sonuçları ilan edildi. 27 Nisan Cumartesi günü yapılan ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs tarihinde EGM tarafından erişime açıldı. Sonuçlarını merak eden adaylar sınav sonuç ekranının başında yerlerini aldılar. Peki, 108.dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ÖGG sonuç sorgulama

SON DAKİKA ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI: 108.dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları araması son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel güvenlik sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.

Yapılan duyuruya göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs tarihinde ilan edildi. Aşağıdaki ekrandan ÖGG sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

108. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.


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SON DAKİKA ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI: 108.dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı
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