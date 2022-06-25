Son dakika! Öğretmen atamalarına ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Katıldığı bir canlı yayından öğretmen ataması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özer; öğretmen atama takvimi 2022 için Eylül ayını işaret etti ve tarihi duyurdu. Peki; Öğretmen ataması ne zaman yapılacak; atama takvimi 2022 belli oldu mu? İşte öğretmen atamaları için güncel gelişmeler.