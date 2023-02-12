Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 12.2.2023 18:34 Son Güncelleme: 12.2.2023 18:51

Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA
Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yayıncı Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremin ardından, "BaBala TV" isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Paylaşımların asılsız olduğunun vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı Uğur hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
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