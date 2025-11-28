Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ordu'da kahreden olay: Derste bir anda fenalaşan Suat Ermiş'ten kahreden haber!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:59

SON DAKİKA... Ordu Ünye'de 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş, ders sırasında bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ermiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Ders esnasında sınıfta fenalaşan Suat Ermiş, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmeninin kalp masajı yaptığı Ermiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat Ermiş, yaşamını yitirdi. Ermiş'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ders sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrenci Suat Ermiş (11), toprağa verildi. Ermiş, bugün Tekkiraz Mahallesi'ndeki Düzçiftlik Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. (

