Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı soruları sevenleri tarafından araştırılıyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Osman Wöber'in ölüm haberini Zafer Algöz, Twitter hesabından paylaştı. Peki, Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı? İşte Deve Tuncay ya da Tuncay Kantarcı olarak tanınan Osman Wöber'in hakkında merak edilenlerin yanıtı!

VEFAT HABERİNİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, yaptığı açıklamada "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.