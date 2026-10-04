Osmaniye depremi son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi çevresinde hissedilen deprem kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İlk kayıtlarda Osmaniye depremi için merkez üssü Sumbas çevresi gösterilirken, sarsıntının büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili veriler de sisteme yansıdı. Osmaniye depremi sonrası resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.