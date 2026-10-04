Osmaniye depremi son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

İlk verilere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Esenli Köyü çevresinde saat 14.43'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi yer aldı.
#DEPREM Büyüklük:5.2 (Mw) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-04 Saat:14:43:21 TSİ Enlem:37.74167 N Boylam:36.10083 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/ghbimfVTfv @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
AFAD verilerine göre Osmaniye'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD verileri şöyle:
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