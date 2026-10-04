Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye depremi son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:00 Son Güncelleme: 4.10.2026 15:10

Osmaniye depremi son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

Osmaniye’de öğleden sonra meydana gelen sarsıntı kentte ve çevre ilçelerde hissedildi. Osmaniye depremi sonrası depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. Peki, Osmaniye depremi nerede oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte ilk veriler...

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Osmaniye depremi son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesi çevresinde hissedilen deprem kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İlk kayıtlarda Osmaniye depremi için merkez üssü Sumbas çevresi gösterilirken, sarsıntının büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili veriler de sisteme yansıdı. Osmaniye depremi sonrası resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

İlk verilere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Esenli Köyü çevresinde saat 14.43'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi yer aldı.

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OSMANİYE'DE HİSSEDİLEN DEPREM KAÇ KİLOMETRE DERİNLİKTE?

AFAD verilerine göre Osmaniye'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD verileri şöyle:

  • Büyüklük: 4,8 Mw
  • Merkez üssü: Saimbeyli, Adana
  • Tarih: 4 Ekim 2026
  • Saat: 14.19.23
  • Derinlik: 7,99 kilometre
  • Enlem: 37.74867
  • Boylam: 36.091

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