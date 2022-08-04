İŞTE O YORUMLAR:

Sinemmiko: Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm.

Esraaaac: Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli.

Sevgi Acar: Olay hakkında net bilgi bakanlığa bildirelim insan hakları derneği olarak.