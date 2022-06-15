SON DAKİKA! Rezidansta dehşet: Önce eşini öldürdü sonra balkondan atladı...

Son dakika haberi: Korkunç olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi Şehit Hakkı Sözer sokaktaki Yaşam Konutlarında yaşandı. Rezidans önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kemik kırığı olduğu ve yüksekten düştüğü düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini belirleyince polis ekiplerine ihbarda bulundu.