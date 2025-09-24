SON DAKİKA... Samsun’daki heyelanda baba ve 2 kızı can vermişti! Faciadan ihmal çıktı: İşte istenen ceza!

'BİR KUSURUM BULUNMUYOR, SUÇSUZUM'

Mehmet Zeki Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı. Biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bizi duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi. Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum" dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.Y. ve Mehmet Zeki Gedikli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 4 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezaları istendi.