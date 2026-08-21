SON DAKİKA | Şarkıcı Mabel Matiz ’müstehcenlik’ soruşturması kapsamında ifade için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmişti. Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılmasına yönelik şarkı sözleri ve müzik klibine ilişkin 'müstehcenlik' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli Karaca, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüphelinin ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi.