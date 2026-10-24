SON DAKİKA… Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

MENAJERİ DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ünlü şarkıcının sağlık durumundaki bu ani ve üzücü bozulmayı, menajeri İlker Ercan duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ercan, durumun son derece kritik olduğunu belirterek adeta zamanla yarıştıklarını ifade etmişti. Ercan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durumu çok kritik, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun iç kanaması olduğu için acil kan ihtiyacımız doğdu. 0 (Sıfır) pozitif kan grubuna sahip, sağlıklı tüm dostları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" diyerek herkesi yardıma çağırdı.