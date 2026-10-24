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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:14 Son Güncelleme: 24.10.2026 16:35

SON DAKİKA… Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

SON DAKİKA… "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran ve Nev adıyla bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aydan bu yana hastanede yaşam mücadelesi veren şarkıcının acı haberini menajeri İlker Ercan duyurdu…

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SON DAKİKA… Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
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SON DAKİKA… "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran sevilen rock sanatçısı Nev'den acı haber geldi… Nev adıyla bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

3 Eylül 2026 tarihinde yaşadığı ani bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılarak entübe edilen usta sanatçı Nev, sevenlerini oldukça korkutmuştu. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra durumu nispeten stabil hale gelen ve makineden ayrılan 55 yaşındaki şarkıcının durumu önceki gün ağırlaşmıştı.

MENAJERİ DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ünlü şarkıcının sağlık durumundaki bu ani ve üzücü bozulmayı, menajeri İlker Ercan duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ercan, durumun son derece kritik olduğunu belirterek adeta zamanla yarıştıklarını ifade etmişti. Ercan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durumu çok kritik, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun iç kanaması olduğu için acil kan ihtiyacımız doğdu. 0 (Sıfır) pozitif kan grubuna sahip, sağlıklı tüm dostları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" diyerek herkesi yardıma çağırdı.

KARACİĞER NAKLİ BEKLENİYORDU

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve yoğun bakım tedavisi süren sanatçı için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Türk müzik camiası ve milyonlarca hayranı, usta ismin bu zorlu savaşı kazanarak yeniden sağlığına kavuşması için hastaneden gelecek güzel bir haberi bekliyor.

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