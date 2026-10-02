Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sinop’taki tekne faciasında yeni gelişme! Polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:05

SON DAKİKA… Sinop’taki tekne faciasında yeni gelişme! Polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA… Sinop'ta iki gün önce teknelerinin alabora olması nedeniyle kaybolan polis memuru Numan Şen kaybolmuştu. Arama kurtarma faaliyetlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de (kurbağa adamlar) yer alırken talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA… Sinop’taki tekne faciasında yeni gelişme! Polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı
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Sinop'un Lala köyü açıklarında, iki gün önce meydana gelen olayda, balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle kaybolan polis memurlarından Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedenine olay günü ulaşılmış, aynı teknedeki polis memuru Numan Şen'in bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştı.

DALGIÇ POLİSLER DE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bu çerçevede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 4 dalgıç polis de çalışmalarda yer almak için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polislerle birlikte Sinop Emniyetine yardım etmek için görevlendirilmişti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD'ın da destek verdiği çalışmalarda, Şen'in cesedi dalgıç polisler tarafından kullanılan sonar cihazıyla tespit edildi. Kaybolan polisin cenazesine kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede yer alan 7 metrelik derinlikte ulaşıldı. Şen'in cesedi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİNOP

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SON DAKİKA… Sinop’taki tekne faciasında yeni gelişme! Polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı
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