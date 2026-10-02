SON DAKİKA… Sinop’taki tekne faciasında yeni gelişme! Polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı

DALGIÇ POLİSLER DE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bu çerçevede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 4 dalgıç polis de çalışmalarda yer almak için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polislerle birlikte Sinop Emniyetine yardım etmek için görevlendirilmişti.