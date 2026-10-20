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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:56

SON DAKİKA... Sivas'ta kayıp Büşra bebek nerede? 40 gündür devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için devam arama çalışmalarında 40 gün geride kaldı. AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler iz takip köpeği ve dron ile birlikte talihsiz bebeği bulmak için aramalarına devam ediyor.

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İHA
SON DAKİKA... Sivas’ta kayıp Büşra bebek nerede? 40 gündür devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme
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Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan E. B'nin (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.
Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç vermedi. Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı.
Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

#SİVAS #AFAD
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SON DAKİKA... Sivas'ta kayıp Büşra bebek nerede? 40 gündür devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme
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