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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:46

Son dakika: SPK soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! SPK Soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: SPK soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz hafta gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevkleri sürüyor.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer adliyeye sevk edildi.

Erdin Özel ve Emir Münür Sarpyener'in ise yasal işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

#İSTANBUL

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Son dakika: SPK soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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