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Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:18 Son Güncelleme: 1.10.2026 13:30

SON DAKİKA… TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi akınına uğruyor! Alanda boş yer kalmadı: Özel kuvvetler gösterisi nefes kesti

SON DAKİKA… Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, "TEKNOFEST Güneydoğu" organizasyonuyla Şanlıurfa'da kapılarını açtı. GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivale adete ziyaretçi akını yaşandı. BAYRAKTAR AKINCI gösteri uçuşu, Paramotor Gösteri Uçuşu, S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşunun yanı sıra özel kuvvetlerin gerçekleştirdiği gösteri tam not aldı…

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SON DAKİKA… TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi akınına uğruyor! Alanda boş yer kalmadı: Özel kuvvetler gösterisi nefes kesti
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SON DAKİKA… TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi akınına uğruyor! Alanda boş yer kalmadı: Özel kuvvetler gösterisi nefes kesti
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