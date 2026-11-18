SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule'de, piyasa değeri 550 milyon TL civarı olan, 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne dek tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması rekoru: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule'de, piyasa değeri 550 milyon TL civarı olan, 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör