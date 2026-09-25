SON DAKİKA… TOKİ arsası yalanıyla 90 milyon TL’lik vurgun! 8 şüpheli gözaltında

Ankara'da TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, müştekilerin güvenini kazanmak için sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarını WhatsApp üzerinden gönderdikleri belirlendi. 9 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TOKİ ARSASINI KOOPERATİFİN GÖSTERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturmasında, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, şüpheli Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu kooperatif aracılığıyla, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan arsanın kooperatife aitmiş gibi gösterildiği tespit edildi.

SAHTE TAPULARI WHATSAPP'TAN GÖNDERDİLER

Şüphelilerin, müştekilerin güvenini sağlamak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri belirlendi. Bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat temin edildiği değerlendirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığının talimatıyla 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı illerde bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya olmak üzere 5 ile genişletildi. Operasyonda Burcu Çubukçu Zonguldak'ta, Gurbet Özer Bursa'da, Azime Koşar, Gökhan Köklü, Nursena Seyhan ve Ruhane Seyhan ile Halis Zeybek Ankara'da, Murat Kolyigit ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Koşar'ın Antalya'da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

90 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın ana ekseninde, TOKİ mülkiyetindeki taşınmazın kooperatife aitmiş gibi gösterilip gösterilmediği, sahte tapu kayıtlarının oluşturulması ve müştekilere gönderilmesi ile kooperatif üzerinden gerçekleştirilen para tahsilatları bulunuyor. Yaklaşık 90 milyon liralık para hareketinin şüpheliler arasındaki dağılımı da soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde inceleniyor. Gözaltındaki şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.