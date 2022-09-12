SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belli oldu! 2022 TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru ekranı

TOKİ başvuru şartları ve tarihleri konusunda detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılan detaylar projeyi şekillendirecek. TOKİ başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Uygun ödeme koşulları ve gençlere ayrılan yüzde 20 kontenjanıyla TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranının yakın zamanda açılacağı öngörülüyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, yanıtlar…

SON DAKİKA: TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Vatandaşların başvuruda bulunacakları proje için detayların belli olacağı tarih açıklandı.

İşte, son durum...