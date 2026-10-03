SON DAKİKA… Trafik kontrolü kirli para ağını ortaya çıkardı! ‘Cehennem Melekleri’ne büyük şok: 3 üst düzey Türk yönetici tutuklandı

ARALARINDA ÜST DÜZEY TÜRK ÇETE ÜYELERİ DE VAR

Baskında çetenin güç, sadakat ve finansal yönetim mekanizmasının en kilit figürlerinden olan "Selo" lakaplı Selahattin Atik, Adem Kılıç ve Fatih Özden'in de bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Polis ayrıca lüks otomobiller, evler, nakit para ve altın da dahil olmak üzere toplam 50 milyon euro değerindeki mal varlığına el koydu. Atik, Kılıç, Özden ve 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör