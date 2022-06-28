SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Emel Sayın: Meğer Cüneyt’le son konuşmamızmış

BU SON KONUŞMAMIZMIŞ

Birkaç gün önce eşi Betül'le telefonda konuştum, sonra Cüneyt'le konuştuk. Çok keyiflilerdi. Birbirimize takıldık. Yine kitabında, bir sahne vardı, benim ona sopayla vurduğum. Onu kitabında yazmış Emel beni dövdü diye. Onu konuştuk. Niye böyle yazıyorsun dedim. Güldük. Çünkü bana ısrar eden oydu. Sonra başından kanlar gelince ben çok korkmuştum. Ama sahne çok güzel olmuştu. Bu son konuşmamız meğer...

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