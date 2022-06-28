Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Emel Sayın: Meğer Cüneyt'le son konuşmamızmış
Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:33

SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Emel Sayın: Meğer Cüneyt'le son konuşmamızmış

SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Emel Sayın: Meğer Cüneyt’le son konuşmamızmış

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından dostları Cüneyt Arkın'ı anlattı. A Haber'e bağlanan Emel Sayın, rol arkadaşı ve dostu Cüneyt Arkın'ı bu sözlerle anlattı. Birkaç gün önce eşi Betül hanım ve kendisiyle konuştuğunu anlatan Sayın, meğer bu Cüneyt'le son konuşmamızmış ifadelerini kullandı. Emel Sayın Arkın'ı anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Son dakika... Türk simemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Kaldırıldığı özel hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Arkın'ın ardından sanat camiası, sevenleri taziyelerini iletti.

A Haber canlı yayınına bağlanan usta sanatçı Emel Sayın da rol arkadaşı ve dostu Cüneyt Arkın'la ilgili anılarını paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın şunları söyledi:

Çok üzgünüm. Sevgili Cüneyt'i dost, arkadaş olarak çok seviyorum. Büyük bir değerimizi kaybettik.

Ben birkaç gün önce konuşmuştum kendisiyle, eşi Betül'le. Gülüp şakalaşmıştık. Onun için böyle birden bire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim.

Emel Sayın Cüneyt Arkın'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu "Bir kaç gün önce görüştüğümde..." | Video

SON FİLMİMİ ONUNLA YAPTIM
Son filmimi onunla yapmıştım. Cüneyt çok kıymetliydi, çok değerli bir insandı.

Beyefendi, esprili, tatlı bir insandı. Memleketini, halkını çok severdi. Ben onun kötü bir yanına rastlamadım. Çok güzel bir insan tanıdım. Büyük bir kayıp.

1980 yılında Rüzgar filminde birlikte rol aldık. Hem yönetmendi, hem baş rolü paylaşmıştık.

Kitabında, Emel beni sevmedi demiş. Şaka yaptın herhalde dedim, güldü. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun dedim. Güldük birlikte.

BU SON KONUŞMAMIZMIŞ
Birkaç gün önce eşi Betül'le telefonda konuştum, sonra Cüneyt'le konuştuk. Çok keyiflilerdi. Birbirimize takıldık. Yine kitabında, bir sahne vardı, benim ona sopayla vurduğum. Onu kitabında yazmış Emel beni dövdü diye. Onu konuştuk. Niye böyle yazıyorsun dedim. Güldük. Çünkü bana ısrar eden oydu. Sonra başından kanlar gelince ben çok korkmuştum. Ama sahne çok güzel olmuştu. Bu son konuşmamız meğer...

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SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Emel Sayın: Meğer Cüneyt'le son konuşmamızmış
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