Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız hakkında flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:31 Son Güncelleme: 14.1.2022 16:53

Son dakika: Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız hakkında flaş gelişme...

DHA
Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız hakkında flaş gelişme...

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Pitbull köpeklerinin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yeni operasyon geçirdiğini açıkladı. Çete, “Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal" dedi.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi.

Br süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, "Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı.

Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır.

Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

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Son dakika: Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız hakkında flaş gelişme...
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