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Giriş Tarihi: 12.3.2025 08:59 Son Güncelleme: 12.3.2025 09:16

SON DAKİKA | Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde korkunç detaylar!

SON DAKİKA | Antalya’da hemşire Sevcan Demir Sakman, kendisi gibi hemşire olan iki aylık eşi Halit Can Sakman tarafından satırla katledildi. Türkiye’yi sarsan vahşetle ilgili ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA | Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde korkunç detaylar!

Antalya'da, hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman'ın (26), yine kendisi gibi hemşire olan ve aynı özel hastanede birlikte çalıştığı eşi Halit Can Sakman (26) tarafından öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

EŞİNİN PEŞİNDEN GİTTİ, İKNA EDİP EVE GETİRDİ…

Olay gecesi çift arasında, Kepek İlçesi'ndeki evlerinde tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gitti. Eşinin peşinden giden Halit Can Sakman, ikna edip tekrar eve getirdi. Ancak ikili arasında burada yeniden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Eşini bıçaklayarak öldüren Halit Can Sakman, arbede de kendisi de boğazından yaralandı. Zanlının tedavisi sürerken, başında polis nöbet tutuyor.

KAÇARAK EVLENMİŞLER!

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

2 GÜN ÖNCE ANNE VE BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Nisan'da İskenderun'da düğün yapmayı planlayan Sevcan Demir Sakman'ın, annesi Havva Demir'in cinayetten 2 gün önce Antalya'ya gelip kızı ile görüştüğü herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını sorduğu, genç kadının ayrıca babası ile de telefonda görüntülü görüştüğü öğrenildi.

CENAZESİ İSKENDERUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine götürülen Sevcan Demir Sakman, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılı aile ise "Dünyalar güzeli kızımız hayatının baharında bir cani tarafından hayattan koparıldı. Bundan sonra tek mücadelemiz bu canini en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA | Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde korkunç detaylar!
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