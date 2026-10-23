SON DAKİKA… Türkiye’den META’ya dava hazırlığı! Uzman isim sabah.com.tr’ye yorumladı: Küresel şirketlerin büyüklüğü onları hukukun üstünde tutamaz

SON DAKİKA… Türkiye'de 1 Kasım itibariyle sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına, sosyal medya platformlarını kullanmak için 15 yaş sınırı getiriliyor. Algoritma ve sonsuz kaydırma bağımlılığının çocuklarımızın psikolojisi, gelişimi ve eğitim hayatı üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün yaptığı açıklamada sosyal medya devi META'ya dava açacaklarını açıkladı. Bakan Tekin "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin ayrıca "Biz de öyle bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının çocuklarımızın akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız" açıklaması yaptı.