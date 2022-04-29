Son dakika! Tuzla’da fabrika yangınının çevreye etkisi ne oldu? Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kadir Alp A Haber’e açıkladı

Son dakika! İstanbul Tuzla'daki boya fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Fabrikadan patlama sesleri de geldi. Yangın sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 3 işçi hayatını kaybetti 9 işçi ise yaralandı.
ÇEVRE BİNALAR ZARAR GÖRDÜ
Yaşanan patlamanın ardından fabrikadan saçılan bazı malzemelerin çevredeki ormanlara sıçradığı öğrenildi. Hasarın oldukça büyük olduğu patlamanın ardından çevredeki binaların da zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları başladı ve tekrar bir patlama olma ihtimali nedeniyle çevrede güvenlik tedbirlerinin alındığı öğrenildi.
YANGININ ÇEVREYE ETKİSİ NE OLDU? UZMAN İSİM A HABER'E AÇIKLADI
A Haber'e bağlanan Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kadir Alp, Tuzla'daki fabrika yangınının çevreye etkileri ile igili şunları söyledi:
SON DAKİKA: Tuzla’da fabrikada patlama meydana gelmişti! Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kadir Alp A Haber'e konuştu | Video
Bu boyaların yanma olasılığı çok yüksek. Bu tür maddelerin depolandığı yerlerde yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu bugün de gördük. Bu malzemelerin yanması anında çok büyük miktarda partikül oluşmasına neden olurlar. Siyah bulutların nedeni budur. Bölgedeki rüzgar yönüne bağlı olarak çevrede yayılması mümkün olacak. Bu durumun çevresel etkisi nedir? diye sorduğunuzda, "Yangın sonrası ortaya çıkan tozların teneffüs edilmesi, partiküllerin bünyesinde bulunan kanserojen maddelerin uzun süre teneffüs edilmesiyle kalıcı hasarlara yol açabilir. Yangın bittikten sonra da bir miktar atmosferin içinde kalan gaz ve tozlar belli bir süre sonra yer seviyesine inecek ve etkilerini gösterecektir. Yangından sonraki belli bir sürenin tedbirli sürdürülmesinde yarar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bu yangının bir insan hatasından meydana gelebileceği ihtimaline karşılık yaşanan olayın hukuki süreçleri hakkında bilgi veren Alp, "Tedbirlerin periyodik olarak kontrol edilmesi ve aksama varsa giderilmesi gerekir. Gerekli analizler yapıldığında problemin nereden kaynaklandığı görülür ve bir ihmal varsa gerekli hukuki süreç başlar" ifadelerini kullandı.
Patlama sonrası oluşan beyaz dumanla ilgili bilgi veren Alp, "Yangın söndürme sırasında kullanılan köpük ve suyun buharlaşması söz konusu olacaktır. Beyaz renkli bulutların su buharından kaynanklandığını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.SON DAKİKA | İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti