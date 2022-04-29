Son dakika! Tuzla’da fabrika yangınının çevreye etkisi ne oldu? Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kadir Alp A Haber’e açıkladı

Bu boyaların yanma olasılığı çok yüksek. Bu tür maddelerin depolandığı yerlerde yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu bugün de gördük. Bu malzemelerin yanması anında çok büyük miktarda partikül oluşmasına neden olurlar. Siyah bulutların nedeni budur. Bölgedeki rüzgar yönüne bağlı olarak çevrede yayılması mümkün olacak. Bu durumun çevresel etkisi nedir? diye sorduğunuzda, "Yangın sonrası ortaya çıkan tozların teneffüs edilmesi, partiküllerin bünyesinde bulunan kanserojen maddelerin uzun süre teneffüs edilmesiyle kalıcı hasarlara yol açabilir. Yangın bittikten sonra da bir miktar atmosferin içinde kalan gaz ve tozlar belli bir süre sonra yer seviyesine inecek ve etkilerini gösterecektir. Yangından sonraki belli bir sürenin tedbirli sürdürülmesinde yarar olduğunu düşünüyorum" dedi.