Son dakika: Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı



GEREKÇESİ AÇIKLANDI



Mahkeme heyeti, verilen hükmün gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, olay günü sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'na birlikte kaldığı odada hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine darp- cebir uyguladığı belirtildi. Cebrin sanık tarafından Hankulu'nun düşürülerek başının sert ve künt zemine çarptırılması veya kafaya sert ve künt cismin vurulması sonucu mu oluştuğunun adli tıp raporlarında tam olarak belirlenemediği vurgulandı. Alınan raporlarda Hankulu'nun, sanığın evde olduğu saatte öldüğünün tespit edildiği aktarılarak, Uygun'un kıza yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı aktarıldı.



Sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'yu baygınlık geçirmesi üzerine diğer 2 sanıkla banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalıştığı belirtildi. Kendine gelen Hankulu'nun çay demleyip, sanıklarla bir süre sohbet ettiği, bu durumun da Uygun'un kendisine olumsuz tavrının olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi. Uygun'un, daha sonra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan değil 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan hüküm kurulduğu vurgulandı.



KARARA İTİRAZ



Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Hankulu ailesinin avukatı Nuran Özdemir, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Özdemir, itiraz dilekçesinde, mahkemenin yargılama sonunda adil olmayan karar verdiğini, sanığa 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, kararın bozulmasını talep etti.