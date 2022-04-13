SON DAKİKA: Ümitcan Uygun’a Esra Hankulu’nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.