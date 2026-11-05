SON DAKİKA | Üniversite kampüsünde korkutan kaza: 17 öğrenci yaralandı!

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 11'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 6'sı üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör