SON DAKİKA | Üniversite kampüsünde korkutan kaza: 17 öğrenci yaralandı!

SON DAKİKA | Kaza, saat 10.30 sıralarında Düzce Üniversitesi kampüsündeki kavşakta meydana geldi. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 2 minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan, çoğu öğrenci 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 11'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 6'sı üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.