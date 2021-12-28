Son dakika: Yargıtay’dan pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir...

'EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ'

Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında , olayda TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen 'İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır' hükmünün de uygulanması gerektiğini belirterek, köpeğin sahibi olan sanığın 'taksirle yaralama' suçundan da cezalandırılması gerektiğini bildirdi.