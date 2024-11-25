SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı sorusu, 26 Kasım Salı günü için yanıt arıyor. Türkiye genelinde birçok şehirde etkili olan kar, özellikle öğrenciler için tatil beklentilerini artırdı. Valiliklerin açıklamaları doğrultusunda, bazı illerde okulların tatil edilmesi gündemde. Peki, kar tatili olan iller hangileri? İşte, 26 Kasım Salı günü için kar tatili kararı alınan iller ve detayları...
26 KASIM SALI (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
25 Kasım Pazartesi günü 22 ilde kar sebebiyle okullar tatil edilmişti. 26 Kasım Salı günü için de ilk kar tatili haberi geldi.
ERZİNCAN DA 26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.