SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı sorusu, 26 Kasım Salı günü için yanıt arıyor. Türkiye genelinde birçok şehirde etkili olan kar, özellikle öğrenciler için tatil beklentilerini artırdı. Valiliklerin açıklamaları doğrultusunda, bazı illerde okulların tatil edilmesi gündemde. Peki, kar tatili olan iller hangileri? İşte, 26 Kasım Salı günü için kar tatili kararı alınan iller ve detayları...