Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:26

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, okulların tatil olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. 26 Kasım Salı günü için Valilik açıklamaları bekleniyor. Kar tatili ilan edilen iller, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi şehirlerde okullar tatil olacak? Valilikler, meteorolojik veriler doğrultusunda il bazında kararlar alırken, tatil kararı verilen iller arasında hangi şehirlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? İşte, 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi...

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı sorusu, 26 Kasım Salı günü için yanıt arıyor. Türkiye genelinde birçok şehirde etkili olan kar, özellikle öğrenciler için tatil beklentilerini artırdı. Valiliklerin açıklamaları doğrultusunda, bazı illerde okulların tatil edilmesi gündemde. Peki, kar tatili olan iller hangileri? İşte, 26 Kasım Salı günü için kar tatili kararı alınan iller ve detayları...

26 KASIM SALI (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

25 Kasım Pazartesi günü 22 ilde kar sebebiyle okullar tatil edilmişti. 26 Kasım Salı günü için de ilk kar tatili haberi geldi.

ERZİNCAN DA 26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA