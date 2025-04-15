Son dakika | Yasa dışı bahis suçundan yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil’in cezası belli oldu

SUÇLAMALARI REDDETİ

Soruşturma neticesinde Mehmet Ali Erbil hakkında "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Erbil geçtiğimiz celse hakim karşısına çıkarak "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar.