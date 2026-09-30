SON DAKİKA! Yeni nesil suç örgütü “C31K” davası 18 Kasım’a ertelendi

Sosyal medya ve iletişim platformlarında "C31K" isimli grup üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aralarında adli süreçteki çocukların bulunduğu 80 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen dosyaların mevcut dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

Savunması için söz verilen tutuklu sanık Eray B., yaklaşık 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 13 aydır dizüstü bilgisayarım nedeniyle tutukluyum. Söz konusu bilgisayarı kullanmadım. Kendime yeni bir bilgisayar aldım ve onu kullanmaya başladım. Bilgisayardaki herhangi bir dosyayı açmadım veya kullanmadım. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum" dedi

"ÇOK PİŞMANIM"

Diğer tutuklu sanık Koray Aşkın K. ise 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Annem ve babam ayrı olduğu için ailem ziyaretime gelemiyor. Çocukluğumda Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım ve sosyal bir hayatım olmadı. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Cezaevinde geçirdiğim süre benim için büyük bir dönüm noktası oldu. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Muhammed Çağrı B. de "müstehcenlik" suçlamasına ilişkin kesin delil bulunmadığını savunarak, "Kesin olmayan deliller yüzünden 1 yıldır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tutuklulukta geçirdiği sürenin cezaya dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu. Avukatlar ayrıca suça konu dijital materyallerin iadesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet, başka illerde tutuklu bulunan bazı sanıkların ise bir sonraki celsede SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmetti. Duruşma 18 Kasım'a ertelendi.