SON DAKİKA | Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Kuruluş Osman’a bu sahneyle damga vurmuştu...

Son dakika: Son dakika: Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937 yılında Eskişehir'de doğdu.
3 ÇOCUK BABASIYDI
İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.
Cüneyt Arkın son kez Kuruluş Osman'da seyirciyle buluşmuştu | Video
SON OLARAK KURULUŞ ERTUĞRUL'DA AKSAKALLILAR'IN REİSİ'Nİ CANLANDIRMIŞTI
Kuruluş Ertuğrul'da rol alan Cüneyt Arkın, burada Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandırmıştı. Burada Osman Bey ile tanıştığı sahne ve verdiği öğütler ise hafızalara kazınmıştı.