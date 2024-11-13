Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı açıkladı
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:18 Son Güncelleme: 13.11.2024 11:29

SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı açıkladı

Son dakika... Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sınav tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi. YKS Sınav Takvimi de belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı açıkladı

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı. Bayram Ali Ersoy, sınav takvimini de duyurdu.

SINAV TAKVİMİ BELİRLENDİ

Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek." dedi.

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SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı açıkladı
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