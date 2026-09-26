SON DAKİKA… Yürüyüş yapmak için parka gitti komaya girdi! Fizik öğretmeni Cumhur Öztürk yaşam savaşı veriyor

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Saldırganı tanımadıklarını söyleyen acılı eş Saba Öztürk, "Bu kişiyi tanımıyoruz. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Tek suçu parkta yürüyüş yapmak mı? Eşim hiç tanımadığı biri yüzünden 1 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Bu çok acı. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.