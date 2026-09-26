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Giriş Tarihi: 26.09.2026 07:22 Son Güncelleme: 26.09.2026 07:30

SON DAKİKA… Yürüyüş yapmak için parka gitti komaya girdi! Fizik öğretmeni Cumhur Öztürk yaşam savaşı veriyor

SON DAKİKA… Konya’da fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, parkta yürütüş yaptığı sırada hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Öztürk 1 aydır komada yaşam mücadelesi verirken olay yerinden kaçan saldırgan tutuklandı! Talihsiz adamın acılı ailesi “Saldırgan en ağır cezayı alsın” çağrısı yaptı.

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SON DAKİKA… Yürüyüş yapmak için parka gitti komaya girdi! Fizik öğretmeni Cumhur Öztürk yaşam savaşı veriyor
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Olay, 28 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. 6 ay önce kalp krizi geçiren ve 2 kez anjiyo olan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk (49), doktor tavsiyesi üzerine yürüyüşe çıktı. Öztürk yürüyüş yaptığı esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde de kırık olduğu tespit edildi. Geçirdiği 2 ameliyatın ardından komada tedavisi süren Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, görgü tanığı Hakan K.'nin (23) ifadesine başvurdu. Hakan K. yürüyüş yaparken kavga sesi duyduğunu, Öztürk'ü 35-40 yaşlarında iri yapılı, kel bir kişinin dövdüğünü, şüphelinin yanında bir kişi daha olduğunu, olay sonrası otogar istikametine doğru gittiklerini beyan ettiği öğrenildi. Çalışmalarını derinleştiren polis, şüpheli Abdullah Erdal'ı yakaladı. İfadesinde Öztürk'ü tanımadığını, kendisine baktığını ve küfür ettiğini ileri süren Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Saldırganı tanımadıklarını söyleyen acılı eş Saba Öztürk, "Bu kişiyi tanımıyoruz. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Tek suçu parkta yürüyüş yapmak mı? Eşim hiç tanımadığı biri yüzünden 1 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Bu çok acı. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

#KONYA

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SON DAKİKA… Yürüyüş yapmak için parka gitti komaya girdi! Fizik öğretmeni Cumhur Öztürk yaşam savaşı veriyor
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