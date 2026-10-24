SON DAKİKA... Zonguldak’taki maden faciasında yeni gelişme! 3 işçi hayatını kaybetmişti: İşletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltında

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ruhsatlı maden ocağında saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlama, faciaya yol açtı. Ocakta biriken metan gazının patlaması sonucu 8 işçi yer altında mahsur kaldı. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Faciayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Patlamanın nedenlerinin ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla bilirkişi heyeti oluşturuldu.

İŞLETME SAHİBİ VE İSG UZMANINA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında maden ocağının işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.