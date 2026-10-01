SON DAKİKA...Metroda başörtülülere ’imha edilsin’ demişti: Hatice Öncel hakkındaki soruşturma tamamlandı!

İstanbul Şişli'de 21 Haziran 2026'da metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik sosyal medya hesabından video paylaşan ve 'bütün kapalılar mümkünse kapatılsın, kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın', 'kapalılar imha edilsin' şeklinde sözler söyleyen Hatice Öncel (48) isimli kişiye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı.
"METRODAN İNMEMİ BEKLEMEDİLER"
Şüpheli Hatice Öncel'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü kızını sınava yetiştirmek amacıyla bindikleri metrodan inecekleri sırada, başörtülü bir kadın ile kızının beklemeden içeri girmeye çalıştığını, kendilerini bu konuda uyarsa da dikkate alınmadığını, bunun üzerine yaşandığını ileri sürdüğü bu olayı anlatmak için video çektiğini ve sosyal medya hesabından paylaştığını ancak kamuoyunda tepkiyle karşılaşması üzerine videoyu kaldırdığını söylediği aktarıldı.
DIŞLAYICI SÖYLEMLER KULLANDI
Hazırlanan iddianamede, her ne kadar Öncel'in yaşadığını iddia ettiği olayı anlatmak için video çektiğini söylediği öne sürülse de, videoda kullandığı ifadelerin eleştiri veya tepki açıklamasıyla sınırlı kalmadığı, doğrudan dini inancı gereği başını örten kadınları hedef alan genelleyici ve dışlayıcı söylemler içerdiği, davranış eleştirisi yapmak yerine 'kapalı kadın' kimliği üzerinden tüm 'başörtülü kadınları' kapsayacak şekilde ifadeler kullandığı ve dolayısıyla ileri sürdüğü gibi paylaşımın yalnızca yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin bir değerlendirme niteliğinde olmadığı kaydedildi.
"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN 'İMHA EDİLMESİ' GEREKTİĞİNİ SÖYLEMESİNİ HAKLI HALE GETİRMEZ"
Olayın, dini inancı gereği başörtüsü kullanan kadınlara yönelik nefret söylemini 'meşrulaştırmak' amacıyla araç olarak kullanıldığının belirtildiği iddianamede, bir an için Öncel'in iddia ettiği şekilde metroda bir tartışma yaşandığı kabul edilse dahi, bu durumun dini inancı gereği başörtüsü kullanan bütün kadınları hedef alan ve onların 'imha edilmesi' gerektiğini ifade eden söylemlerini haklı veya hukuken kabul edilebilir hale getirmeyeceği vurgulandı.
PAYLAŞIM KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA ELVERİŞLİ
İddianamede, Öncel'in başörtüsü kullanan kadınları hedef alarak 'kapalılar mümkünse kapatılsın', 'kapalılar imha edilsin' şeklindeki ifadeleriyle toplumun bir kesimine karşı ağır nitelikte nefret söyleminde bulunduğu, kullandığı 'imha' ibaresinin hedef aldığı toplumsal kesime yönelik 'şiddet' ve 'yok etme' çağrısı içerdiği, paylaşımının ise kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak kamuoyunda yoğun tepkiye neden olarak başörtüsü kullanan kişilere karşı kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye elverişli bulunduğu ifade edildi.
5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Hatice Öncel'in 'halkı kin ve düşmalığa alenen tahrik etme' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.