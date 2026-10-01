SON DAKİKA...Metroda başörtülülere ’imha edilsin’ demişti: Hatice Öncel hakkındaki soruşturma tamamlandı!

PAYLAŞIM KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA ELVERİŞLİ

İddianamede, Öncel'in başörtüsü kullanan kadınları hedef alarak 'kapalılar mümkünse kapatılsın', 'kapalılar imha edilsin' şeklindeki ifadeleriyle toplumun bir kesimine karşı ağır nitelikte nefret söyleminde bulunduğu, kullandığı 'imha' ibaresinin hedef aldığı toplumsal kesime yönelik 'şiddet' ve 'yok etme' çağrısı içerdiği, paylaşımının ise kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak kamuoyunda yoğun tepkiye neden olarak başörtüsü kullanan kişilere karşı kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye elverişli bulunduğu ifade edildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hatice Öncel'in 'halkı kin ve düşmalığa alenen tahrik etme' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör