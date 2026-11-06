Son dansı olay oldu: 97. doğum gününde ’Stayin’ Alive’ şarkısıyla dans ettikten sonra hayatını kaybetti

KOMŞUSU, "ÇILGIN BİR PARTİ" İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Los Angeles'ta butik bir pasta şefi olan Eden Malinoff, ileri yaşına rağmen enerjisine hayran kaldığı kapı komşusu Vito için özel bir doğum günü etkinliği organize etti.

Malinoff, sosyal medyada 10 milyondan fazla izlenen paylaşımında, Vito'nun sıradan bir kutlama yerine tam anlamıyla bir "Cadılar Bayramı çılgınlığı" (Halloween rager) yaşamak istediğini belirtti.