Son dansı olay oldu: 97. doğum gününde ’Stayin’ Alive’ şarkısıyla dans ettikten sonra hayatını kaybetti

Ölüm ve eğlence kelimelerini yan yana getirmek zor olsa da, ABD'de yaşayan 97 yaşındaki Vito'nun dünyaya vedası tam anlamıyla ezber bozdu. Kendisi için düzenlenen Cadılar Bayramı konseptli doğum günü partisinde, Bee Gees grubunun efsanevi şarkısı 'Stayin' Alive' eşliğinde neşeyle dans eden yaşlı adam, adeta ömrünün son saniyelerini kutladı.
UZUN YAŞAMIN SIRRINI PAYLAŞTI, AYNI GÜN ÖLDÜ
Davetlilerin alkışları arasında pastasını kesip uzun yaşamın sırrını esprili bir dille açıklayan Vito, bu neşeli anlardan kısa bir süre sonra tüm sevdiklerinin arasında, arkasında ironik ve unutulmaz bir veda bırakarak hayata gözlerini yumdu.
Yaşlı adamın bu mistik vedası sosyal medyada viral oldu.
KOMŞUSU, "ÇILGIN BİR PARTİ" İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Los Angeles'ta butik bir pasta şefi olan Eden Malinoff, ileri yaşına rağmen enerjisine hayran kaldığı kapı komşusu Vito için özel bir doğum günü etkinliği organize etti.
Malinoff, sosyal medyada 10 milyondan fazla izlenen paylaşımında, Vito'nun sıradan bir kutlama yerine tam anlamıyla bir "Cadılar Bayramı çılgınlığı" (Halloween rager) yaşamak istediğini belirtti.
Partiye Vito'nun 20'li yaşlardan 80'li yaşlara kadar uzanan çok geniş bir arkadaş çevresi katıldı. Şık pantolonu ve siyah gömleğiyle gecenin yıldızı olan 97 yaşındaki çınar, 70'lerin ünlü disko şarkısı çalarken ritim tutup, etrafına gülücükler saçarak dans etti.
"MUTLU YILLAR" ŞARKISINDAN SONRA GELEN DRAMATİK VEDA
Eğlencenin dozunun hiç düşmediği gecede, arkadaşları Vito için hep bir ağızdan "Mutlu Yıllar" şarkısını söyledi. Vito pastasını üfledikten kısa bir süre sonra, her şeyin yolunda göründüğü o anlarda aniden bilincini kaybetti.
Olayın ardından açıklama yapan en yakın arkadaşı, Vito'nun çevresindekilere belli etmediği bazı ciddi sağlık sorunları olduğunu ancak son nefesini en sevdiği müzik çalarken, tamamen huzur içinde ve sevdiklerinin kollarında verdiğini doğruladı.
Komşusu Eden Malinoff ise yaşananları, "Gece hiç tahmin etmediğimiz şekilde bitti, Vito çok dramatik bir çıkış yaptı. Ama eğer gitmek için bir yol seçecek olsaydı kesinlikle bu olurdu" sözleriyle özetledi.
SOSYAL MEDYA İRONİYE VE "MUAZZAM FİNALE" KİLİTLENDİ
Son dansını "Stayin' Alive" (Hayatta Kalmak) şarkısıyla yaptıktan sonra yaşanan bu ani ölüm, sosyal medyada kısa sürede küresel bir virale dönüştü. Kullanıcılar olayın trajikomik boyutuna dikkat çekerken, bir yandan da bunun imrenilecek bir veda olduğunu belirtti. TikTok ve X (Twitter) platformlarında öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle oldu:
• "Şarkının adının Hayatta Kalmak olması muazzam bir ironi ama bir disko efsanesi gibi gitti."
• "97 yaşında sevdiklerinle eğlenirken, hiç acı çekmeden ve dans ederek gitmek... Ölüm her zaman korkunç olmak zorunda değil, harika bir final."
• "Vito gitmemiş, adeta sahneyi en tepedeyken bırakmış. Huzur içinde uyusun."