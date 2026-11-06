’Son Durak’ filmi gerçek oldu

İzmir'de yaşayan Ramazan Özdemir'in (20) kullandığı motosiklete 8 Mayıs 2024 günü, kural ihlali yapan otomobil çarptı. Özdemir hafif yaralı kurtulurken, arkasındaki Ömer Çetinkaya (41) öldü. İlk kazadan 5 ay sonra ise bu kez Enes G. (21) Konak'ta motosikletle makas atarken kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralı kurtulurken, arkasında bulunan Ramazan Özdemir hayatını kaybetti. İlk kazaya ve neden olan otomobil sürücüsü V. A. (28) ise geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DURAK FİLMİ GİBİ

İlk kazada ölen Ömer Çetinkaya'nın eşi Semra Çetinkaya, "3 yıllık evliydik. Çok güzel bir evliliğimiz ve güzeller güzeli 2 yaşında bir kızımız vardı. Oğlumuzu da henüz kucağımıza almıştık, 3 aylıktı. Peri masalı gibi geçen hayatımız bir anda altüst oldu. 2.5 yıldır hem ekonomik savaş veriyorum hem acımızı yaşamaya çalışıyorum hem de çocuklarımı güzel bir şekilde büyütmeye çalışıyorum. Kızıma babasının öldüğünü daha bir hafta önce pedagog eşliğinde açıkladım" dedi. Çetinkaya ailesinin avukatı ise yaşananları 'Son Durak' filmine benzeterek, "Ramazan Özdemir ikinci kazada hayatını kaybedince, hakkındaki ceza davası düştü. Otomobil sürücüsüne ise 2.5 yıllık yargılama sonucunda 8 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini söyledi" dedi.



SON DURAK

2000 yapımı Son Durak (Final Destination) filmi, önsezi sayesinde son anda ölümden kurtulan bir grup gencin, ölümün planını bozdukları için sırayla ve beklenmedik kazalarla hayatlarını kaybetmesini konu alıyor. Lise öğrencisi Alex Browning, arkadaşlarıyla birlikte Paris'e gitmek üzere bindiği uçağın, havada infilak edeceğine dair önsezi yaşar. Yaşadığı panik sonucunda öğretmeni ve birkaç arkadaşıyla uçaktan indirilir. Uçak gerçekten de havada patlar. Kazadan kurtulan 7 kişi hayatta kaldıklarına sevinirken, zamanla ardı arkası kesilmeyen garip tesadüflerle hayatlarını kaybeder.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör