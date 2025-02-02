Son Osmanlı Padişahının torunu vefat etti

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahîdeddin Han'ın üçüncü kuşak torunu Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim, İspanya'nın başkenti Madrid'de vefat etti. Kanser hastası olan Osman Rifat İbrahim, seyahat etmekte olduğu otobüste 1 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Osmanlı ve Kavalalı Hanedanı mensubu olan Osman Rifat İbrahim'in (73) naaşı gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İsviçre'ye götürülecek. Merhum sultanzade, Lozan kentinin Pully banliyösünde yer alan mezarlıkta 1977'de vefat eden babası Prens Amr İbrahim'in mezarına defnedilecek.