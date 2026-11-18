Erzurum'da Kevelciler Caddesi'nde gelinlik satışı yapan Hakkıhan Gez'in (41) mağazasına 7 Kasım'da esnaf komşusu Emirhan Kabanlı (23) geldi. Hakkıhan Gez, bir süre sonra dışarı çıkmak üzere olan komşusu Emirhan Kabanlı'ya 'içi boş' dediği pompalı tüfeği doğrulttu ve tetiğe bastı. Karnından vurulan gencin yardımına, Hakkıhan Gez ve komşular koştu. Hastaneye kaldırılan Kabanlı kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Gez ifadesinde, "Ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan'a doğrulttum. Emirhan, 'Silah boş zaten' dedi. Ben de tetiği çektim. Vurulunca yanına koştum. Emirhan, müdahale ettiğim sırada 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'Saçma saçma konuşma, iyi olacaksın' dedim" diye konuştu. Gez tutuklandı.